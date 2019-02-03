شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الجوف»: لفت نظر «مسؤول تويتر» بعد تغريدة النصر والتعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أصدر أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، قراراً بلفت نظر الموظف المسؤول عما تم نشره عبر حساب الأمانة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضحت «أمانة الجوف»، أنه بعد التحقق من إهمال الموظف، تم إصدار عقوبة «لفت نظر» للمسؤول عن الحساب.

وأكد المهندس الغامدي، أنه لا يمكن التغاضي عن نشر أي مواد غير رسمية عبر حساب الأمانة.

وكان حساب «أمانة الجوف» في «تويتر» قد نشر تغريدة عن مباراة النصر والتعاون، قبل أن يتم حذفها وحذف الاعتذار.