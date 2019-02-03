شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مواطنين كسروا سوراً حديدياً لمشروع لـ«الثروة المعدنية» في الجموم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) ألقت الجهات الأمنية القبض على أربعة مواطنين قاموا بتكسير سور حديدي لمشروع يختص بالثروة المعدنية في محافظة الجموم. ألقت الجهات الأمنية القبض على أربعة مواطنين قاموا بتكسير سور حديدي لمشروع يختص بالثروة المعدنية في محافظة الجموم. وأوضحت إمارة مكة عبر تغريدة لها في حسابها بـ«تويتر» اليوم (الأحد) أنه تمت إحالة المقبوض عليهم للنيابة العامة.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.