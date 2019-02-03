شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث مشاريع مركز الملك سلمان مع محافظ تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم (الأحد)، محافظ محافظة تعز نبيل شمسان.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من البرامج التنفيذية في محافظة تعز، والاطلاع على آخر المستجدات في المشاريع الصحية والغذائية والإيوائية المنفذة في المحافظة.

وقدّم محافظ تعز الشكر للمركز على الخدمات الجليلة في شتى المجالات للتخفيف من معاناة سكان تعز والشعب اليمني عموماً، خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وأضاف أن مساعدات المركز شملت جميع المحافظات اليمنية دون تفريق، وخففت من معاناة اليمنيين جراء الاعتداءات الحوثية، مؤكداً أن من دون هذه المساعدات قد تكون الحالة أكثر سوءاً، موضحاً أن المركز يعطي عناية خاصة بتعز والجميع يعول عليه كثيراً.