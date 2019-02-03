شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: اتخذنا الإجراءات للتعرف على مصدر تلوث ساحل الشعيبة بالتسرب النفطي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

باشرت فرق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعمالها الميدانية والتنسيقية مع الجهات المعنية وفق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى، عقب حادثة التسرب النفطي بساحل الشعيبة الذي رصد الخميس الماضي، حيث جرى التنسيق مع القطاعات لسرعة بدء عملية إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ.

كما قامت الفرق الميدانية للهيئة باتخاذ الإجراءات المعنية للتعرف على مصدر التلوث من خلال الوقوف على المصادر المحتملة مثل مراسي الوسائط البحرية للتحقق من تطبيقها الإجراءات الوقائية لمنع التلوث البحري، كما تم طلب سجل الوسائط البحرية التي أبحرت خلال الـ72 ساعة الماضية لمنطقة الشعيبة.

وقامت الفرق بمسح نحو 13 كيلومتراً لشاطئ الشعيبة لتحديد المناطق المتأثرة من جراء التلوث، حيث أظهرت النتائج تأثر الشاطئ الرملي بالزيت بطول 1400 متر وعرض متفاوت يراوح ما بين (30سم - 50سم) وبعمق يتراوح (0.5سم - 5سم)، ولا زالت المتابعة الميدانية مستمرة لمراقبة الموقع.

والهيئة تدعو رواد الشاطئ والمتنزهين والصيادين إلى الابتعاد عن منطقة التلوث حفاظا على صحتهم.