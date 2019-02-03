شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام يرعى فعاليات ملتقى «قيادات الأمن العام بالمملكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انطلقت اليوم (الأحد) فعاليات «ملـتقى قيادات الأمن العام بالمملكة»، تحت رعاية مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بحضور نائب مدير الأمن العام ومديري الشرط والمساعدين ومديري الإدارات العامة وقادة القوات، وذلك بمقر الأمن العام بالرياض.

ونقل الفريق الحربي في مستهل كـلمته للجميع، تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تكون مخرجاته تتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة، الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بالأمن العام وفق رؤية المملكة 2030، حاثاً على أهمية الرقي بمستوى العمل الشرطي في الشرط والإدارات والمراكز الأمنية لتوفير بيئات العمل المناسبة التي تكفل تكوين الصورة المشرقة عن رجل الأمن وما يؤديه بشكل يومي من مهمات خدمة للمواطن والمقيم.

وشدد على أهمية معالجة السلبيات وتطوير الإيجابيات والاستمرار في تعزيز النجاحات الأمنية المتعددة، خصوصاً أن تطلعات القيادة تدعو إلى الاستمرار في تعزيز النجاحات الأمنية المستمرة لحفظ الأمن ومنع الجريمة ومكافحتها الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد بما ينعكس ميدانياً على الصورة المشرقة لرجل الأمن السعودي في التعامل الحسن والمظهر اللائق والمتوافق مع معطيات العمل الميداني المختلفة ويجسد ما يتلقاه رجل الأمن من مهارات وتغليب الجوانب الإنسانية في أداء المهمات الميدانية كافة، وكذلك العمل بحزم مع كل من يحاول تعكير صفو أمن الوطن أو المواطنين والمقيمين.

إثر ذلك، ناقش الفريق أول ركن خالد الحربي مع المجتمعين عدداً من الجوانب الميدانية لأمن الطرق والمرور والدوريات وأقسام الشرط، مقدماً شكره للجميع.

وكان الملتقى قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، تلاها استعراض عدد من أوراق العمل التي منها (توحيد الإجراءات الإدارية في كافة أفرع الأمن العام، ووضع مقاييس لمجمل الأداء والإنجاز، والاهتمام بتدريب العاملين، ووتفعيل مفهوم التكامل الأمني بين الجهات الأمنية العاملة في الميدان).

كما ناقش الاجتماع الإستراتيجية التقنية للأمن العام خلال السنوات الخمس القادمة، وأهم البرامج والمشاريع التقنية للتحول الإلكتروني، والعمل على تفعيل منصة اعتماد لتحسين إجراءات العمل والجودة الإدارية.

وفي ختام الملتقى، دشن مدير الأمن العام نظام الإمداد والتموين الموحد الذي يعد إضافة مهمة في مسيرة الأمن العام، حيث تضمنت مراسم التدشين تقديم عرضٍ مرئيٍ عن خطوات هذا المشروع وأهم الخدمات التي يقدمها للأمن العام وإداراته الفرعية.