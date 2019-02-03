شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالإنابة يستقبل رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة، رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، وعددا من أعضاء المجلس الذين التقوا نظرائهم في جدة.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال، أبرز نتائج الزيارة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والآراء والأفكار الرامية لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من منطلق دورها في تمثيل المواطنين، وإيصال أصواتهم للجهات ذات العلاقة.

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