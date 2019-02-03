شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في أستراليا تنبه السعوديين بولاية كوينزلاند.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أطلقت سفارة المملكة العربية أطلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا تنبيهاً لجميع المواطنين والمواطنات الموجودين في ولاية كوينزلاند بتوخي الحيطة والحذر من احتمالية وقوع فيضانات في بعض المناطق التي أعلنتها الولاية؛ نظراً لفتح بعض السدود بسبب تواصل الأمطار الغزيرة. كما دعت السفارة الجميع إلى اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن، وعند الحاجة يمكن التواصل مباشرة مع: قسم شؤون السعوديين على الرقم (0061432257277)، الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (0096692003334).



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