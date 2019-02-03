شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حركة تسديد الاحتياج لمنسوبي «التدريب التقني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الرزقي ( الطائف)

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في الإدارة العامة لهيئة التدريب، تدشين حركة تسديد الاحتياج لمنسوبي المؤسسة من أعضاء هيئة التدريب الوطنيين، لسد احتياج الوحدات التدريبية داخلياً.

وسيتم فتح باب التقديم الإلكتروني لحركة تسديد احتياج الوحدات التدريبية بالمؤسسة اعتباراً من اليوم (الأحد)، وسيكون يوم السبت 1440/6/11 آخر موعد لاستقبال الطلبات، على أن تتم إجازة الطلبات في نفس الفترة وبحد أقصى أسبوع من تاريخ نهاية التقديم. وسيكون التقديم إلكترونياً عن طريق بوابة الموظفين بموقع المؤسسة الرسمي: www.tvtc.gov.sa.

وأوضحت المؤسسة أن شروط ومعايير حركة تسديد الاحتياج: أن يكون مقدم الطلب على رأس العمل ويشغل إحدى وظائف كادر أعضاء هيئة التدريب (رجال)، ويمكن لمن لم يكمل سنتين من تاريخ المباشرة بعد التعيين تسجيل طلبه في الحركة مع ملاحظة أنه لن يتم نقله، والغرض من ذلك حصر أسماء المدربين ومعرفة طلباتهم للاستفادة منها في حال وجود احتياج وعدم وجود من يمكن نقله وتنطبق عليه الشروط (يحتسب إكمال المدرب لعامين مع بداية العام التدريبي القادم في 1440/12/19، أن لا يقل مؤهل مقدم طلب تسديد الاحتياج إلى الكليات التقنية عن مؤهل البكالوريوس على المدرب المباشرة بعد إعلان نتيجة الحركة في الوحدة التدريبية التي تم نقله إليها في حركة تسديد الاحتياج، وفي حال عدم المباشرة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدرب.

وكشفت معايير المفاضلة بين المتقدمين لحركة تسديد الاحتياج، وهي: يضاف للمتقدم (6) نقاط عن كل سنة من تاريخ المباشرة بعد التعيين في المؤسسة، يتم التقدم فيها بعد حركة تسديد الاحتياج الرابعة عشرة، ويستمر إضافة النقاط في كل مرة يتم التقديم فيها على الحركة، ويفقد المتقدم جميع النقاط التي جمعها في هذا المعيار عند تغيير رغبته الأولى، وعند تساوي النقاط بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم حسب الترتيب التالي: عدد مرات التقدم للحركة (الأولوية لمن تقدم بعدد مرات أكثر بدايةً من حركة تسديد الاحتياج الرابعة عشرة)، ترتيب رغبة تسديد الاحتياج (الأولوية لصاحب رقم الرغبة الأقل)، المؤهل (الأولوية للحاصل على مؤهل أعلى، تقييم الأداء الوظيفي (الأولوية للحاصل على درجة تقييم أداء وظيفي أعل، العمر (الأولوية لصاحب العمر الأكبر).

وبينت أنه عند التقديم على المدن والمحافظات في حركة تسديد الاحتياج تتم مراعاة ما يلي: يضاف لمن تقدم لحركة تسديد الاحتياج الرابعة عشرة واستمر في التقديم حتى هذا العام (6) نقاط، ويستمر إضافة النقاط في كل مرة يتم التقديم فيها على الحركة، ويفقد المتقدم جميع النقاط التي جمعها في هذا المعيار عند تغيير رغبته الأولى، ولإمكانية افتتاح أقسام جديدة أو وحدات تدريبية في مختلف المناطق أو حاجة بعض الوحدات يتم استقبال التسجيلات لجميع الرغبات بغض النظر عن وجود القسم من عدمه، وسيتم التأكد من توفر التخصص من قبل النظام، الوحدات التدريبية المتوقع تشغيلها، إذ لم يتم تحديد نوع التشغيل كمعهد أو كفرع كلية أو كمعهد سجون، لذا على المتقدم مراعاة ذلك وتحديد الخيار المناسب حسب الرغبة بافتراض تشغيل جميع الخيارات (فرع كلية - معهد - سجن)، وللنقل إلى فروع الكليات التقنية على المتقدم تحديد نوع الرغبة (كليات) إضافة إلى تحديد نوع الرغبة (معاهد) حتى تتم معالجة طلبه.