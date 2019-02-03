أمير مكة بالنيابة يستعرض تبادل الخبرات مع بلدي الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان بمقر الإمارة، رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، وعددا من أعضاء المجلس الذين التقوا بنظرائهم في جدة.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال، أبرز نتائج الزيارة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والآراء والأفكار الرامية لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من منطلق دورها في تمثيل المواطنين، وإيصال أصواتهم للجهات ذات العلاقة.