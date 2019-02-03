نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حكمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل نائب أمير منطقة جازان، محمد بن عبدالعزيز اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وتعازي ومواساة أمير المنطقة، لوالد وذوي الشهيد العريف عائل حكمي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي أثناء أداء واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.

وعبر نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء لوالد وذوي الشهيد في منزلهم، بقرية محلة ضمد التابعة لمحافظة ضمد، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.