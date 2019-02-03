، وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية صالح الزنداني متاثراً بجراحه ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصيب في الهجوم الحوثي على قاعدة العند

توفي نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد معاناة من الإصابة التي أصيب بها بهجوم مليشيا الحوثي الإيرانية على منصة قاعدة العند أثناء عرض عسكري.

وكشف نائب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر الرسمية، أن اللواء صالح الزنداني توفي هذا اليوم بعد تفاقم حالته الصحية إثر هجوم العند.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية أعلنت عن وقوفها وراء هجوم قاعدة العند أثناء عرض عسكري أقامته وزارة الدفاع بطائرة مسيرة.