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توفي نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد معاناة من الإصابة التي أصيب بها بهجوم مليشيا الحوثي الإيرانية على منصة قاعدة العند أثناء عرض عسكري.
وكشف نائب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر الرسمية، أن اللواء صالح الزنداني توفي هذا اليوم بعد تفاقم حالته الصحية إثر هجوم العند.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية أعلنت عن وقوفها وراء هجوم قاعدة العند أثناء عرض عسكري أقامته وزارة الدفاع بطائرة مسيرة.
وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية صالح الزنداني متاثراً بجراحهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
توفي نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد معاناة من الإصابة التي أصيب بها بهجوم مليشيا الحوثي الإيرانية على منصة قاعدة العند أثناء عرض عسكري.
وكشف نائب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر الرسمية، أن اللواء صالح الزنداني توفي هذا اليوم بعد تفاقم حالته الصحية إثر هجوم العند.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية أعلنت عن وقوفها وراء هجوم قاعدة العند أثناء عرض عسكري أقامته وزارة الدفاع بطائرة مسيرة.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
05:13 PM
أصيب في الهجوم الحوثي على قاعدة العند
توفي نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد معاناة من الإصابة التي أصيب بها بهجوم مليشيا الحوثي الإيرانية على منصة قاعدة العند أثناء عرض عسكري.
وكشف نائب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر الرسمية، أن اللواء صالح الزنداني توفي هذا اليوم بعد تفاقم حالته الصحية إثر هجوم العند.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية أعلنت عن وقوفها وراء هجوم قاعدة العند أثناء عرض عسكري أقامته وزارة الدفاع بطائرة مسيرة.
، وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية صالح الزنداني متاثراً بجراحه ،
المصدر : الخليج 365
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