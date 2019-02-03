، "رويترز": "التحالف الدولي" يستهدف موقعاً للنظام السوري ،

نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، اليوم الأحد، أن "طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعاً للنظام السوري قرب جبهة القتال ضد آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي في ساعة متأخرة ليل السبت، فتسببت في أضرار وإصابات".
وأوضحت الوكالة –ووفقاً للمصدر نفسه- أن "الهجوم أسفر عن إصابة عنصرين وتدمير مدفع".
ولم يتسنّ الحصول على تعليق للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكنه نفى من قبل ضرب أهداف النظام السوري في تلك المنطقة.
ولا يسيطر "داعش" حالياً إلا على حفنة من القرى في سوريا، بعد أن خسر تقريباً كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته عام 2017، بعد شنّ هجومين منفصلين عليه؛ أحدهما للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة مقاتلين محليين، والآخر للنظام السوري وجماعة مقاتلة متحالفة معه تدعمها روسيا.
"رويترز": "التحالف الدولي" يستهدف موقعاً للنظام السوريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، اليوم الأحد، أن "طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعاً للنظام السوري قرب جبهة القتال ضد آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي في ساعة متأخرة ليل السبت، فتسببت في أضرار وإصابات".
وأوضحت الوكالة –ووفقاً للمصدر نفسه- أن "الهجوم أسفر عن إصابة عنصرين وتدمير مدفع".
ولم يتسنّ الحصول على تعليق للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكنه نفى من قبل ضرب أهداف النظام السوري في تلك المنطقة.
ولا يسيطر "داعش" حالياً إلا على حفنة من القرى في سوريا، بعد أن خسر تقريباً كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته عام 2017، بعد شنّ هجومين منفصلين عليه؛ أحدهما للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة مقاتلين محليين، والآخر للنظام السوري وجماعة مقاتلة متحالفة معه تدعمها روسيا.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
04:45 PM
إصابة عنصرين وتدمير مدفع في القصف
نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، اليوم الأحد، أن "طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعاً للنظام السوري قرب جبهة القتال ضد آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي في ساعة متأخرة ليل السبت، فتسببت في أضرار وإصابات".
وأوضحت الوكالة –ووفقاً للمصدر نفسه- أن "الهجوم أسفر عن إصابة عنصرين وتدمير مدفع".
ولم يتسنّ الحصول على تعليق للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكنه نفى من قبل ضرب أهداف النظام السوري في تلك المنطقة.
ولا يسيطر "داعش" حالياً إلا على حفنة من القرى في سوريا، بعد أن خسر تقريباً كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته عام 2017، بعد شنّ هجومين منفصلين عليه؛ أحدهما للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة مقاتلين محليين، والآخر للنظام السوري وجماعة مقاتلة متحالفة معه تدعمها روسيا.
، "رويترز": "التحالف الدولي" يستهدف موقعاً للنظام السوري ،
المصدر : الخليج 365
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