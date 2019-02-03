، في آخر أيام المهلة الأوروبية.. "مادورو" يجدد عرض إجراء انتخابات تشريعية مبكرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "غوايدو" يواجه بتحدي تحديد تاريخ وصول المساعدات

عرض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مرة جديدة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ردًا على ضغوط المعارضة والغرب، فيما تنتهي اليوم (الأحد) مهلة حددتها ست دول من الاتحاد الأوروبي للدعوة إلى انتخابات رئاسية.

ويرفض "مادورو" (56 عامًا) المهلة الأوروبية متهمًا الولايات المتحدة بتدبير انقلاب ضده، وهو يحظى بدعم من روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا، وفقًا لـ"فرانس برس".

ويتحتم على زعيم المعارضة خوان غوايدو، أن يوضح تاريخ وصول المساعدات الإنسانية، التي أعلن عنها أمس خلال تجمع حاشد لأنصاره من أجل المطالبة برحيل "مادورو".

ومن المفترض إقامة نقاط تخزين في الجانب الآخر من الحدود في كولومبيا والبرازيل، وفي إحدى "جزر الكاريبي"، وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقوم بنقل هذه المساعدات بطلب من "غوايدو".

وكانت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا أمهلت "مادورو"، ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وإلا فسوف تعترف بمعارضه "غوايدو" رئيسًا.

وفي أول ظهور علني له منذ ستة أشهر، طرح "مادورو" قبل تسعة أيام، وسط الآلاف من أنصاره المتجمعين في كراكاس، فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لتغيير البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.