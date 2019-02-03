، "الشورى" يبحث غداً تطوير نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة الساعاتي وبحضور عدد بارز من المختصين

تناقش اللجنة الصحية بمجلس الشورى غداً تطوير نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بما يحقق الأهداف المأمولة ويعزز دورها الهام في مسيرة التنمية الصحية.

يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة الصحية بمجلس الشورى للوقوف على الاحتياجات الصحية ومناقشة تطلعات ومرئيات مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي حول الأنظمة والتشريعات واللوائح والأداء الصحي، إضافة الى البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وتعقد اللجنة برئاسة الدكتور عبدالإله ساعاتي ويشارك فيه ممثلو القطاعات الصحية المختلفة الحكومية والأهلية، وهم: المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ورئيس لجنة عمداء كليات الطب بالمملكة الدكتور محمود بن شاهين الأحول والدكتور تركي بن مصلح العنزي من مجلس الغرف السعودية، والمدير المساعد للشؤون الأكاديمية بالخدمات الطبية بوزارة الدفاع العميد مشرف بن علي العمري، ومديرة إدارة الدراسات الطبية بالخدمات الطبية بوزارة الدفاع الدكتورة فاطمة سليمان الصبحي، ومدير قسم الطب التأهيلي بمدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض الطبيب الاستشاري الدكتور ماهر بن سعد الجديد.