، انقلاب مروع بـ"يدمة" نجران يخلف ثلاث إصابات بليغة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما طالب الأهالي "التعليم" بفتح فصول المتوسطة والثانوية

تعرض اليوم ثلاثة طلاب لحادث مروري بمحافظة يدمة ما تسبب في نقلهم للمستشفى إثر تعرضهم لإصابات بالغه أحدهم ادخل للعناية المركزة بعد انقلاب مركبتهم خلال عودتهم عبر طريق ترابي لمنازلهم بهجرتي الخالدة والخالدية التابعة لمحافظة يدمة بمنطقة نجران.

من جانبهم جدد الأهالي بتلك القرى مطالبهم لإدارة التعليم بفتح فصول إضافية للمرحلة المتوسطة والثانوية بمدرسة أبي أيوب الأنصاري بهجرتي الخالدة والخالدية حفاظا على سلامة ابنائهم الذين يقطعون يوميًا عددًا من الكيلو مترات ذهابًا وإيابًا عبر طرق ترابية لطلب التعليم معرضي أنفسهم لمخاطر الطرق البرية والعوامل الجوية.

وقال الأهالي إن مدرستهم الحالية بها فصول غير مستخدمة وبإمكانها استيعاب فصول جديدة المرحلة المتوسطة والثانوية، مناشدين وزير التعليم عبر "الخليج 365" المساهمة برفع معاناة أبنائهم.