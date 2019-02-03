، بينها مادة جديدة للمرور.. "هيئة الشورى" تحيل عدة موضوعات للمجلس ،

محمد بن مسعود - الدمام - إضافة لعدد من التقارير رفعتها اللجان المتخصصة حول أداء الأجهزة الحكومية

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

وقد قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها إحالة تقريري لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428هـ، المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى، وبشأن اقتراح مشروع (نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية)، المقدم من الدكتور أيمن بن صالح فاضل، والدكتور ثامر بن سعد البراك؛ استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا.

وبشأن مشروع اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها الرابع تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة (2) للمادة الخامسة من "نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21 / 7 / 1430هـ المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالله بن فخري أنصاري.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل المادتين (12) و(13) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء؛ استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وبشأن مقترح تعديل الفقرتين (1) و(2) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/ 1/ 1421هـ، المقدم من أعضاء المجلس: الدكتور إياس الهاجري، والدكتور أيوب الجربوع، والدكتور فيصل آل فاضل، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.