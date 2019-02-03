، بالأسماء.. "الغذاء والدواء" تحذّر من 6 عطور وتنصح: تخلصوا منها ،

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 6 منتجات عطر؛ لاحتوائها على نسبة عالية من مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة.
وأوضحت الهيئة أنها سحبت عينات من العطور المتداولة بالأسواق المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار؛ وذلك بغرض تحليلها؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 6 منتجات على نسبة عالية من مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من هذه المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج الأول اسم "مسك الحرم" MUSK AL-HARAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 2/ 11/ 2021.
أما المنتج الثاني فيحمل اسم "أهلاً مسك المدينة" AHLAN PERFUME MUSK AL-MADINA ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 17/ 11/ 2021.
في حين أن المنتج الثالث "أهلاً عطر الحرم" AHLAN PERFUME ATTAR AL HARAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.
وللمنتج الرابع اسم "أهلاً عطر المقام" AHLAN PERFUME ATTAR AL-MAQAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.
أما المنتج الخامس فيحمل اسم "أهلاً مسك الحرم" AHLAN PERFUME MUSK AL-HARAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.
ويطلق على المنتج السادس اسم "عطر الكبة" ATTAR AL-KAABA، وصُنِع في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد عليه تاريخ صلاحية.
ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
بالأسماء.. "الغذاء والدواء" تحذّر من 6 عطور وتنصح: تخلصوا منهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 6 منتجات عطر؛ لاحتوائها على نسبة عالية من مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة.
وأوضحت الهيئة أنها سحبت عينات من العطور المتداولة بالأسواق المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار؛ وذلك بغرض تحليلها؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 6 منتجات على نسبة عالية من مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من هذه المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج الأول اسم "مسك الحرم" MUSK AL-HARAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 2/ 11/ 2021.
أما المنتج الثاني فيحمل اسم "أهلاً مسك المدينة" AHLAN PERFUME MUSK AL-MADINA ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 17/ 11/ 2021.
في حين أن المنتج الثالث "أهلاً عطر الحرم" AHLAN PERFUME ATTAR AL HARAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.
وللمنتج الرابع اسم "أهلاً عطر المقام" AHLAN PERFUME ATTAR AL-MAQAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.
أما المنتج الخامس فيحمل اسم "أهلاً مسك الحرم" AHLAN PERFUME MUSK AL-HARAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.
ويطلق على المنتج السادس اسم "عطر الكبة" ATTAR AL-KAABA، وصُنِع في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد عليه تاريخ صلاحية.
ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
03:44 PM
لاحتوائها على نسبة عالية من مادة محظورة قد تسبب مخاطر صحية
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 6 منتجات عطر؛ لاحتوائها على نسبة عالية من مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة.
وأوضحت الهيئة أنها سحبت عينات من العطور المتداولة بالأسواق المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار؛ وذلك بغرض تحليلها؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 6 منتجات على نسبة عالية من مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من هذه المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج الأول اسم "مسك الحرم" MUSK AL-HARAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 2/ 11/ 2021.
أما المنتج الثاني فيحمل اسم "أهلاً مسك المدينة" AHLAN PERFUME MUSK AL-MADINA ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 17/ 11/ 2021.
في حين أن المنتج الثالث "أهلاً عطر الحرم" AHLAN PERFUME ATTAR AL HARAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.
وللمنتج الرابع اسم "أهلاً عطر المقام" AHLAN PERFUME ATTAR AL-MAQAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.
أما المنتج الخامس فيحمل اسم "أهلاً مسك الحرم" AHLAN PERFUME MUSK AL-HARAM ORIGINAL، وصُنِع في المملكة العربية السعودية وتاريخ صلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.
ويطلق على المنتج السادس اسم "عطر الكبة" ATTAR AL-KAABA، وصُنِع في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد عليه تاريخ صلاحية.
ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
، بالأسماء.. "الغذاء والدواء" تحذّر من 6 عطور وتنصح: تخلصوا منها ،
المصدر : الخليج 365
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