السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي محافظ تعز



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، محافظ محافظة تعز نبيل شمسان.

وجرى خلال اللقاء, بحث عدد من البرامج التنفيذية في محافظة تعز، والاطلاع على آخر المستجدات في المشروعات الصحية والغذائية والإيوائية المنفذة في المحافظة.

وقدّم محافظ تعز الشكر للمركز على الخدمات الجليلة في شتى المجالات للتخفيف من معاناة سكان تعز و الشعب اليمني عمومًا, خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وأضاف أن مساعدات المركز شملت جميع المحافظات اليمنية دون تفريق, وخففت من معاناة اليمنيين جراء الاعتداءات الحوثية، مؤكداً أن من دون هذه المساعدات قد تكون الحالة أكثر سوءًا، موضحاً أن المركز يعطي عناية خاصة بتعز والجميع يعول عليه كثيراً.

// انتهى //

16:32ت م

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الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، محافظ محافظة تعز نبيل شمسان.وجرى خلال اللقاء, بحث عدد من البرامج التنفيذية في محافظة تعز، والاطلاع على آخر المستجدات في المشروعات الصحية والغذائية والإيوائية المنفذة في المحافظة.وقدّم محافظ تعز الشكر للمركز على الخدمات الجليلة في شتى المجالات للتخفيف من معاناة سكان تعز و الشعب اليمني عمومًا, خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.وأضاف أن مساعدات المركز شملت جميع المحافظات اليمنية دون تفريق, وخففت من معاناة اليمنيين جراء الاعتداءات الحوثية، مؤكداً أن من دون هذه المساعدات قد تكون الحالة أكثر سوءًا، موضحاً أن المركز يعطي عناية خاصة بتعز والجميع يعول عليه كثيراً.// انتهى //16:32ت م0154

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