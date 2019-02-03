السعودية اليوم / إرهابي يسلم نفسه وإيقاف مهربين ومهاجرين بالجزائر



الجزائر 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

سّلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها بعين الدفلي كشفت ودمرت خلال عملية بحث وتمشيط مخبأ للجماعات الإرهابية، كما ضبطت قوات أخرى مهربين وكميات من البضائع المهربة بمحافظة أدرار.

وأضاف أن حرس الحدود البحري اوقف 24 مهاجراً غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تيارت وأدرار وبسكرة.

// انتهى //

16:08ت م

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الجزائر 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسسّلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها بعين الدفلي كشفت ودمرت خلال عملية بحث وتمشيط مخبأ للجماعات الإرهابية، كما ضبطت قوات أخرى مهربين وكميات من البضائع المهربة بمحافظة أدرار.وأضاف أن حرس الحدود البحري اوقف 24 مهاجراً غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تيارت وأدرار وبسكرة.// انتهى //16:08ت م0147

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