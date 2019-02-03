السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين يلتقي وزير الصحة الجزائري



الجزائر 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

التقى سفيـر خادم الحرمين الشريفيـن في الجزائر عبد العزيزبن إبراهيم العميريني، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري الدكتور مختار حزبلاوي، في مكتب معاليه بمقر الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الصحة.

// انتهى //

15:58ت م

0140



الجزائر 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسالتقى سفيـر خادم الحرمين الشريفيـن في الجزائر عبد العزيزبن إبراهيم العميريني، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري الدكتور مختار حزبلاوي، في مكتب معاليه بمقر الوزارة.وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الصحة.// انتهى //15:58ت م0140

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