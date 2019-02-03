السعودية اليوم / تصميم الإنفو جرافيك".. دورة بجامعة نجران



نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

نظمت جامعة نجران، ممثلة في كلية التربية شطر الطالبات، اليوم دورة تدريبية بعنوان "تصميم الإنفو جرافيك" وذلك بمقر الكلية.

وتناولت الدورة شرح مفهوم الإنفو جرافيك وأنواعه، ومجالات استخداماته، إلى الجانب العملي التطبيقي والذي تضمن المهارات الأساسية، وخطوات تصميم الإنفو جرافيك، كما تم التعرض لمختلف البرامج ومواقع الويب التي يمكن أن تساعد على تصميم الإنفو جرافيك.

//انتهى//

15:45ت م

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نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة نجران، ممثلة في كلية التربية شطر الطالبات، اليوم دورة تدريبية بعنوان "تصميم الإنفو جرافيك" وذلك بمقر الكلية.وتناولت الدورة شرح مفهوم الإنفو جرافيك وأنواعه، ومجالات استخداماته، إلى الجانب العملي التطبيقي والذي تضمن المهارات الأساسية، وخطوات تصميم الإنفو جرافيك، كما تم التعرض لمختلف البرامج ومواقع الويب التي يمكن أن تساعد على تصميم الإنفو جرافيك.//انتهى//15:45ت م0137

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