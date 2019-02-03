

عرعر 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

اطلع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزي، على التقرير السنوي لنشاطات وجهود المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة العويقيلة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال لقاءه بمقر الفرع بمدينة عرعر رئيس مجلس إدارة المكتب محمد بن رمضان العنزي.

وفي مستهل اللقاء، حث الشيخ العنزي إدارة المكتب على مواصلة الجهود المباركة لخدمة الدعوة والجاليات بالأنشطة النافعة في المحافظة وضواحيها, مبيناً أن دور المكتب في الدعوة وتوعية الجاليات يٌعدُّ من أعظم وجوه الخير، داعياً المولى عز وجل أن يجعل جميع هذه المجهودات في موازين حسناتهم.

// انتهى //

15:45ت م

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عرعر 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساطلع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزي، على التقرير السنوي لنشاطات وجهود المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة العويقيلة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال لقاءه بمقر الفرع بمدينة عرعر رئيس مجلس إدارة المكتب محمد بن رمضان العنزي.وفي مستهل اللقاء، حث الشيخ العنزي إدارة المكتب على مواصلة الجهود المباركة لخدمة الدعوة والجاليات بالأنشطة النافعة في المحافظة وضواحيها, مبيناً أن دور المكتب في الدعوة وتوعية الجاليات يٌعدُّ من أعظم وجوه الخير، داعياً المولى عز وجل أن يجعل جميع هذه المجهودات في موازين حسناتهم.// انتهى //15:45ت م0136

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / مدير فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يطلع على جهود المكتب التعاوني بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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