السعودية اليوم / جامعة الباحة تطلق غداً برامج "ملتقى السعودية وطن التلاحم"



الباحة 28 جمادى الأول 1440هـ الموافق 02 فبراير 2019م واس

تطلق عمادة شؤون الطلاب بجامعة الباحة غداً برامج "ملتقى

ويتخلل البرامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام, إقامة عددٍ من الندوات عن المملكة العربية السعودية, يقدمها نخبة من أكاديمي الجامعة.

// انتهى //

15:43ت م

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الباحة 28 جمادى الأول 1440هـ الموافق 02 فبراير 2019م واستطلق عمادة شؤون الطلاب بجامعة الباحة غداً برامج "ملتقى السعودية وطن التلاحم"، وذلك بمسرح المدينة الجامعية بالعقيق.ويتخلل البرامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام, إقامة عددٍ من الندوات عن المملكة العربية السعودية, يقدمها نخبة من أكاديمي الجامعة.// انتهى //15:43ت م0134

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