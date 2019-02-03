

سكاكا 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري.

وفي بداية الاستقبال، اطلع سموه على سير العمل في الفرع , مؤكداً أهمية العمل من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030م, بالحفاظ على الموارد المائية والاستزراع بالطرق الحديثة التي تقلل من استهلاك كميات المياه، بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعديات عليها من خلال القيام بعمل جولات ومسوحات بصفة مستمرة.

وأكد سموه الحرص التام في اختيار مواقع الاستثمار التي يطرحها الفرع للحفاظ على البيئة من التلوث والبعد عن المناطق الرعوية والمتنزهات البرية، متمنياً لهم التوفيق.

// انتهى //

15:42ت م

0133



سكاكا 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري.وفي بداية الاستقبال، اطلع سموه على سير العمل في الفرع , مؤكداً أهمية العمل من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030م, بالحفاظ على الموارد المائية والاستزراع بالطرق الحديثة التي تقلل من استهلاك كميات المياه، بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعديات عليها من خلال القيام بعمل جولات ومسوحات بصفة مستمرة.وأكد سموه الحرص التام في اختيار مواقع الاستثمار التي يطرحها الفرع للحفاظ على البيئة من التلوث والبعد عن المناطق الرعوية والمتنزهات البرية، متمنياً لهم التوفيق.// انتهى //15:42ت م0133

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.