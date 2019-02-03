السعودية اليوم / أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية



جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة ، رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري ، وعددا من أعضاء المجلس الذين التقوا نظرائهم في جدة.

واستعرض سمو الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال ، أبرز نتائج الزيارة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والآراء والأفكار الرامية لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية , ومساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030م من منطلق دورها في تمثيل المواطنين ، وإيصال أصواتهم للجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

15:39ت م

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جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة ، رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري ، وعددا من أعضاء المجلس الذين التقوا نظرائهم في جدة.واستعرض سمو الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال ، أبرز نتائج الزيارة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والآراء والأفكار الرامية لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية , ومساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030م من منطلق دورها في تمثيل المواطنين ، وإيصال أصواتهم للجهات ذات العلاقة.// انتهى //15:39ت م0132

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