السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لمعارض سودري ديل كورينالي الإيطالية يزور المتحف الوطني ومعرض" روائع آثار المملكة عبر العصور"



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

زار الرئيس التنفيذي لمركز "معارض سودري ديل كورينالي" الإيطالية الدكتور ماريو دي سيموني مؤخراً، المتحف الوطني ومتحف المصمك التاريخي في مدينة الرياض.

وتجول في قاعات المتحف الوطني، واطلع على الحضارات القديمة التي نشأت في الجزيرة العربية، مستمعاً إلى شرح عن مقتنيات المتحف التي تعكس الحضارات المتعددة التي تعاقبت على الجزيرة العربية.

وبحث الدكتور سيميوني خلال لقائه نائب رئيس الهيئة الهامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي، وعدد من مسؤولي الهيئة، ترتيبات تنظيم معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية

كما زار الدكتور سيموني الأسبوع الماضي، معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في متحف اللوفر أبوظبي، اطلع خلال الزيارة على أقسام المعرض، مشيداً بالتسلسل التاريخي الذي تعكسه محتويات المعرض.

// انتهى //

15:31ت م

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الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسزار الرئيس التنفيذي لمركز "معارض سودري ديل كورينالي" الإيطالية الدكتور ماريو دي سيموني مؤخراً، المتحف الوطني ومتحف المصمك التاريخي في مدينة الرياض.وتجول في قاعات المتحف الوطني، واطلع على الحضارات القديمة التي نشأت في الجزيرة العربية، مستمعاً إلى شرح عن مقتنيات المتحف التي تعكس الحضارات المتعددة التي تعاقبت على الجزيرة العربية.وبحث الدكتور سيميوني خلال لقائه نائب رئيس الهيئة الهامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي، وعدد من مسؤولي الهيئة، ترتيبات تنظيم معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" في مركز معارض سودري ديل كورينالي خلال النصف الثاني من العام 2019م.كما زار الدكتور سيموني الأسبوع الماضي، معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في متحف اللوفر أبوظبي، اطلع خلال الزيارة على أقسام المعرض، مشيداً بالتسلسل التاريخي الذي تعكسه محتويات المعرض.// انتهى //15:31ت م0131

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لمعارض سودري ديل كورينالي الإيطالية يزور المتحف الوطني ومعرض" روائع آثار المملكة عبر العصور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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