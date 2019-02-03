السعودية اليوم / الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس .

وقد قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها إحالة تقريري لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ، المقدم من سعادة عضو مجلس الشورى الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر، استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام مجلس الشورى، وبشأن اقتراح مشروع ( نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا.

وبشأن مشروع اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) .

وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها الرابع تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة ( 2 ) للمادة الخامسة من " نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21 / 7 / 1430هـ المقدم استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام المجلس من معالي عضو المجلس السابق الدكتور عبدالله بن فخري أنصاري .

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل المادتين ( 12، 13 ) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء؛ استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام المجلس .

وبشأن مقترح تعديل الفقرتين ( 2.1 ) من المادة ( الثانية عشرة ) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1 ) وتاريخ 15 / 1 / 1421هـ، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور إياس الهاجري، والدكتور أيوب الجربوع، والدكتور فيصل آل فاضل، استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام مجلس الشورى .

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات .

// انتهى //

15:30ت م

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الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية .جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس .وقد قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها إحالة تقريري لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ، المقدم من سعادة عضو مجلس الشورى الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر، استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام مجلس الشورى، وبشأن اقتراح مشروع ( نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية )، المقدم من الدكتور أيمن بن صالح فاضل، والدكتور ثامر بن سعد البراك؛ استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام المجلس .كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا.وبشأن مشروع اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) .وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها الرابع تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة ( 2 ) للمادة الخامسة من " نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21 / 7 / 1430هـ المقدم استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام المجلس من معالي عضو المجلس السابق الدكتور عبدالله بن فخري أنصاري .كما قررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل المادتين ( 12، 13 ) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء؛ استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام المجلس .وبشأن مقترح تعديل الفقرتين ( 2.1 ) من المادة ( الثانية عشرة ) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1 ) وتاريخ 15 / 1 / 1421هـ، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور إياس الهاجري، والدكتور أيوب الجربوع، والدكتور فيصل آل فاضل، استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام مجلس الشورى .كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات .// انتهى //15:30ت م0130

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