السعودية اليوم / الخطوط السعودية تعقد اللقاء السابع لبرنامج التحول الرقمي وبرنامج TOP5



جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

عقدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية

وتخلل اللقاء ورشة عمل مكثّفة استعرضت ما تم إنجازه من مبادرات برنامج التحول خلال العام الماضي ، وتحديد الأولويات ، والمبادرات التي سيتم إنجازها خلال العام 2018م .

ونوه المهندس الجاسر، بما تم انجازه من مبادرات وأهداف ، مثمناً جهود جميع منسوبي المؤسسة ومجموعة شركاتها ووحداتها الاستراتيجية في إنجاز العديد من الأهداف خلال العام الماضي في مجال تكثيف الاستثمار في العنصر البشري وتطوير برامج التدريب ، وتحديث الأسطول وأعداد الضيوف ، وتطوير الخدمات ، بالإضافة إلى تنويع المنتجات لتلائم كافة شرائح الضيوف ، مؤكدا أن العام الجديد يمثّل تحديا كبيرا لـ"السعودية" بما يتضمنه من مشاريع وبرامج استراتيجية ومبادرات سوف تدعم إمكاناتها ، وتعزز مكانتها بين شركات الطيران العالمية .

وقال " إن عام 2019م سيشهد إتمام انتقال العمليات التشغيلية إلى الصالات الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، وهو ما يتطلب الجاهزية التامة في مجموعة المؤسسة لإنجاز الانتقال بسلاسة ، واستثمار الامكانات المتقدمة في المطار الجديد في تطوير الخدمات والمنتجات ، ورفع الكفاءة التشغيلية" ، مشدداً على أهمية اتمام برنامج التحول الرقمي في كافة قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها بعد أن تم إنجاز الكثير من هذا البرنامج خلال العام الماضي، واستكمال برنامج (TOP5) الاستراتيجي الذي بدأ تنفيذه بشكل تدرجي على رحلات "السعودية" إلى بعض الوجهات الأوربية ليشمل باقي الوجهات الدولية خلال العام الحالي .

بعد ذلك استعرض رؤساء الشركات والوحدات الاستراتيجية في مجموعة الخطوط السعودية، المبادرات والأهداف التي تم إنجازها خلال العام الماضي ومبادرات وأهداف العام الجديد، ثم تم عقد ورشة العمل الرئيسية عبر عدة فرق عمل مشتركة من كافة قطاعات المؤسسة والشركات والوحدات والاستراتيجية لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات المقترحة وصياغتها وتقديمها في الجلسة الختامية للقاء حيث تم استعراض مقترحات فرق العمل المتعددة ومناقشتها واطلاق مبادرات العام الجديد .

// انتهى //

15:29ت م

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جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسعقدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، بمقرها أمس ، اللقاء السابع لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها ، بحضور المدير العام للمؤسسة ، المهندس صالح الجاسر ، والرؤساء التنفيذيين للشركات ، والوحدات الاستراتيجية الناشئة عن التخصيص ، وقيادات قطاعات الخطوط السعودية .وتخلل اللقاء ورشة عمل مكثّفة استعرضت ما تم إنجازه من مبادرات برنامج التحول خلال العام الماضي ، وتحديد الأولويات ، والمبادرات التي سيتم إنجازها خلال العام 2018م .ونوه المهندس الجاسر، بما تم انجازه من مبادرات وأهداف ، مثمناً جهود جميع منسوبي المؤسسة ومجموعة شركاتها ووحداتها الاستراتيجية في إنجاز العديد من الأهداف خلال العام الماضي في مجال تكثيف الاستثمار في العنصر البشري وتطوير برامج التدريب ، وتحديث الأسطول وأعداد الضيوف ، وتطوير الخدمات ، بالإضافة إلى تنويع المنتجات لتلائم كافة شرائح الضيوف ، مؤكدا أن العام الجديد يمثّل تحديا كبيرا لـ"السعودية" بما يتضمنه من مشاريع وبرامج استراتيجية ومبادرات سوف تدعم إمكاناتها ، وتعزز مكانتها بين شركات الطيران العالمية .وقال " إن عام 2019م سيشهد إتمام انتقال العمليات التشغيلية إلى الصالات الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، وهو ما يتطلب الجاهزية التامة في مجموعة المؤسسة لإنجاز الانتقال بسلاسة ، واستثمار الامكانات المتقدمة في المطار الجديد في تطوير الخدمات والمنتجات ، ورفع الكفاءة التشغيلية" ، مشدداً على أهمية اتمام برنامج التحول الرقمي في كافة قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها بعد أن تم إنجاز الكثير من هذا البرنامج خلال العام الماضي، واستكمال برنامج (TOP5) الاستراتيجي الذي بدأ تنفيذه بشكل تدرجي على رحلات "السعودية" إلى بعض الوجهات الأوربية ليشمل باقي الوجهات الدولية خلال العام الحالي .بعد ذلك استعرض رؤساء الشركات والوحدات الاستراتيجية في مجموعة الخطوط السعودية، المبادرات والأهداف التي تم إنجازها خلال العام الماضي ومبادرات وأهداف العام الجديد، ثم تم عقد ورشة العمل الرئيسية عبر عدة فرق عمل مشتركة من كافة قطاعات المؤسسة والشركات والوحدات والاستراتيجية لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات المقترحة وصياغتها وتقديمها في الجلسة الختامية للقاء حيث تم استعراض مقترحات فرق العمل المتعددة ومناقشتها واطلاق مبادرات العام الجديد .// انتهى //15:29ت م0129

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