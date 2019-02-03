السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يستقبل مؤسس فريق هايكنج السعودية وأعضاء الفريق بالمنطقة



حائل 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه سموه بالإمارة اليوم مؤسس هايكينج

ورحب سموه بأعضاء الفريق متمنيًا لهم التوفيق والنجاح مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الرياضات وأثرها الإيجابي على المجتمع ودورها بالتعريف بالمقومات السياحية ومناطق الجذب في المملكة من خلال زيارة هذه المناطق وإقامة الفعاليات فيها .

كما اطلع سموه خلال الاستقبال على أنشطة وفعاليات وبرامج الفريق.

من جانبه نوه المهندس علي القحطاني أن من أبرز أهداف الفريق تسليط الضوء على السياحة الداخلية في جميع مناطق المملكة في ظل الثراء السياحي والتنوع البيئي الذي تزخر به المملكة وعرض المهندس القحطاني إقامة بطولة على مستوى المملكة في المنطقة.

وفي ختام اللقاء شهد سمو نائب أمير منطقة حائل توقيع اتفاقية بين فريق هايكنج السعودية ولجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الشملي لإقامة بطولة لتعزيز

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه سموه بالإمارة اليوم الفائز بالمركز الأول في مسابقة استعراض السيارات فئة 8 "سلندر" ضمن مهرجان ليوا الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة يعقوب الطوالة مشيدًا سموه بهذا الانجاز الذي تحقق.

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15:29ت م

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حائل 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه سموه بالإمارة اليوم مؤسس هايكينج السعودية المهندس علي مبارك القحطاني وأعضاء الفريق بالمنطقة ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الشملي حمود الشامان .ورحب سموه بأعضاء الفريق متمنيًا لهم التوفيق والنجاح مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الرياضات وأثرها الإيجابي على المجتمع ودورها بالتعريف بالمقومات السياحية ومناطق الجذب في المملكة من خلال زيارة هذه المناطق وإقامة الفعاليات فيها .كما اطلع سموه خلال الاستقبال على أنشطة وفعاليات وبرامج الفريق.من جانبه نوه المهندس علي القحطاني أن من أبرز أهداف الفريق تسليط الضوء على السياحة الداخلية في جميع مناطق المملكة في ظل الثراء السياحي والتنوع البيئي الذي تزخر به المملكة وعرض المهندس القحطاني إقامة بطولة على مستوى المملكة في المنطقة.وفي ختام اللقاء شهد سمو نائب أمير منطقة حائل توقيع اتفاقية بين فريق هايكنج السعودية ولجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الشملي لإقامة بطولة لتعزيز رياضة المشي الجبلي وإبراز المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه سموه بالإمارة اليوم الفائز بالمركز الأول في مسابقة استعراض السيارات فئة 8 "سلندر" ضمن مهرجان ليوا الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة يعقوب الطوالة مشيدًا سموه بهذا الانجاز الذي تحقق.// انتهـى //15:29ت م0128

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