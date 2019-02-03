تسلل وفرار وتحقيقات .. ولي أمر وابناه يعتدون على معلم داخل فصله ببيشة

تحقق الجهات الأمنية بمحافظة بيشة في حادثة اعتداء ولي أمر طالب واثنين من أبنائه، صباح اليوم، على معلم بمدرسة الفاروق الابتدائية في أثناء أداء عمله داخل الفصل، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يتابع "تعليم بيشة" القضية، وشكّل لجنة عاجلة للوقوف على حيثياتها.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ "تعليم بيشة" ناجي بن عايش السبيعي؛ أنه عند الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم الأحد، تسلل ولي أمر واثنان من أبنائه إلى مدرسة الفاروق الابتدائية حيث قام أحد الأبناء بالاعتداء على أحد معلمي المدرسة في فصله وفي أثناء تأدية عمله بحجة قيام المعلم بضرب أخيه في الصف الثالث الابتدائي.
وأضاف: "أبلغ قائد المدرسة الدوريات الأمنية التي حضرت سريعاً وألقت القبض على ولي الأمر وأحد أبنائه وجارٍ البحث عن الابن الآخر (المعتدي) الذي فرّ هارباً؛ حيث تولت الجهات الأمنية القضية وفق المتبع نظاماً، فيما تم نقل المعلم إلى مستشفى الملك عبدالله للاطمئنان عليه.
وأشار "السبيعي"؛ إلى أن مدير "تعليم بيشة" نايف سلطان الهاجري، وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات ما حدث ورفع تقرير بذلك.
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