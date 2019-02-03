، "النيابة العامة" تحقق مع أشخاص متهمين بتكسير سور حديدي بالجموم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدّر تكلفته بأكثر من 800 ألف ريال لصالح مشروع يختص بالثروة المعدنية

تحقق النيابة العامة بمحافظة الجموم مع عدة أشخاص متهمين بتهشيم مشروع خاص للثروة المعدنية في أحد الأودية بالمحافظة تكلفته أكثر من 800 ألف ريال.

وفي التفاصيل، فقد أحالت شرطة الجموم حادثة الاعتداء على سور حديدي في أحد الأودية شمال المحافظة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، والذي تكلّف إنشاؤه أكثر من 800 ألف ريال لصالح مشروع يختص بالثروة المعدنية.

وتعود وقائع حادثة الاعتداء إلى ما قبل شهر تقريباً، عندما قام مجموعة من الأشخاص في منتصف الليل باستئجار "شيول"، وأوهموا الحارس من جنسية عربية بأنهم رجال أمن، ليتمكّنوا من إزالة السور وتهشيمه، ومن ثم غادروا الموقع، فيما تقدّم الحارس ببلاغ إلى شرطة الجموم، والتي قامت بالتحقيق في الحادثة، واستدعت صاحب المشروع الذي تقدم بكل أوراقه النظامية والتراخيص اللازمة، قبل أن تحيل القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

ولا تزال النيابة العامة بالجموم تجري تحقيقاتها الموسعة حول الحادثة، والتحقيق مع الأشخاص المتهمين بالضلوع في ذلك الجرم.