، "مدني الباحة" يفك احتجاز قائد مركبة الأعلاف.. والهلال الأحمر يسعفه ،

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تمكنت فرق الدفاع المدني بفضل الله من إخراج مقيم باكستاني كان محتجزاً داخل تريلا للأعلاف بعد انقلابها في عقبة الملك خالد وتعرض لإصابات خطيرة، وتولّت فرق الهلال الأحمر بالباحة تثبيت المصاب وتقديم الخدمة الإسعافية له، ونقله لمستشفى الملك خالد، فيما باشر مرور الباحة التحقيق في الحادث، وإزالة آثاره لتأمين سلامة الطريق أمام مرتاديه.
وقال الناطق الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني: "إن حادث انقلاب شاحنة تحمل أعلافاً وقع عند الساعة 12:20 ظهر اليوم الأحد، بعقبة الملك فهد بالباحة بعد نفق 18، حسب البلاغ الوارد للعمليات، وتم توجيه فرقة إسعافية، وبمباشرة القائد الميداني ومدير الشؤون الإسعافية من الهلال الأحمر للحادث.
وتابع: عند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابة محتجزة بداخل الشاحنة، فتم تخليص الاحتجاز من قبل فرق الدفاع المدني، بعد ذلك تم تسليم الإصابة للفرقة الإسعافية للهلال الأحمر، وتم التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، ووُصِفت بالخطيرة، وكانت إصابته كسوراً في الأطراف السفلية والعلوية، ونُقِلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد.
"مدني الباحة" يفك احتجاز قائد مركبة الأعلاف.. والهلال الأحمر يسعفهأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-03
تمكنت فرق الدفاع المدني بفضل الله من إخراج مقيم باكستاني كان محتجزاً داخل تريلا للأعلاف بعد انقلابها في عقبة الملك خالد وتعرض لإصابات خطيرة، وتولّت فرق الهلال الأحمر بالباحة تثبيت المصاب وتقديم الخدمة الإسعافية له، ونقله لمستشفى الملك خالد، فيما باشر مرور الباحة التحقيق في الحادث، وإزالة آثاره لتأمين سلامة الطريق أمام مرتاديه.
وقال الناطق الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني: "إن حادث انقلاب شاحنة تحمل أعلافاً وقع عند الساعة 12:20 ظهر اليوم الأحد، بعقبة الملك فهد بالباحة بعد نفق 18، حسب البلاغ الوارد للعمليات، وتم توجيه فرقة إسعافية، وبمباشرة القائد الميداني ومدير الشؤون الإسعافية من الهلال الأحمر للحادث.
وتابع: عند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابة محتجزة بداخل الشاحنة، فتم تخليص الاحتجاز من قبل فرق الدفاع المدني، بعد ذلك تم تسليم الإصابة للفرقة الإسعافية للهلال الأحمر، وتم التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، ووُصِفت بالخطيرة، وكانت إصابته كسوراً في الأطراف السفلية والعلوية، ونُقِلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
03:22 PM
تعرض لإصابات خطرة وكسور متعددة في الأطراف ونُقِل للمستشفى
تمكنت فرق الدفاع المدني بفضل الله من إخراج مقيم باكستاني كان محتجزاً داخل تريلا للأعلاف بعد انقلابها في عقبة الملك خالد وتعرض لإصابات خطيرة، وتولّت فرق الهلال الأحمر بالباحة تثبيت المصاب وتقديم الخدمة الإسعافية له، ونقله لمستشفى الملك خالد، فيما باشر مرور الباحة التحقيق في الحادث، وإزالة آثاره لتأمين سلامة الطريق أمام مرتاديه.
وقال الناطق الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني: "إن حادث انقلاب شاحنة تحمل أعلافاً وقع عند الساعة 12:20 ظهر اليوم الأحد، بعقبة الملك فهد بالباحة بعد نفق 18، حسب البلاغ الوارد للعمليات، وتم توجيه فرقة إسعافية، وبمباشرة القائد الميداني ومدير الشؤون الإسعافية من الهلال الأحمر للحادث.
وتابع: عند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابة محتجزة بداخل الشاحنة، فتم تخليص الاحتجاز من قبل فرق الدفاع المدني، بعد ذلك تم تسليم الإصابة للفرقة الإسعافية للهلال الأحمر، وتم التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، ووُصِفت بالخطيرة، وكانت إصابته كسوراً في الأطراف السفلية والعلوية، ونُقِلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد.
، "مدني الباحة" يفك احتجاز قائد مركبة الأعلاف.. والهلال الأحمر يسعفه ،
المصدر : الخليج 365
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