، "سواعد" تستعرض قوائمها المالية لعام 2017م ،

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عقدت جمعية سواعد للإعاقة الحركية، مساء أمس، بالدمام جمعيتها العمومية العادية الثانية، وسط حضور عدد من أعضائها وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، هاضل بن عبيد العتيبي.
وقدم رئيس مجلس الإدارة، فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت، خلال اللقاء شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، ثم قدم إيجازًا عن منجزات ومناشط الجمعية في العام الماضي من مشاريع وبرامج.
تلا ذلك استعراض القوائم المالية لعام 2017م وتزكيتها من قبل الأعضاء.
وطرح المدير التنفيذي للجمعية، خالد الهاجري، عددًا من القرارات والتصويت عليها من قبل الأعضاء.
وثمن أعضاء الجمعية العمومية في ختام الاجتماع الجهود المبذولة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون العاملون بالجمعية وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل والنهوض به.
"سواعد" تستعرض قوائمها المالية لعام 2017مصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
عقدت جمعية سواعد للإعاقة الحركية، مساء أمس، بالدمام جمعيتها العمومية العادية الثانية، وسط حضور عدد من أعضائها وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، هاضل بن عبيد العتيبي.
وقدم رئيس مجلس الإدارة، فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت، خلال اللقاء شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، ثم قدم إيجازًا عن منجزات ومناشط الجمعية في العام الماضي من مشاريع وبرامج.
تلا ذلك استعراض القوائم المالية لعام 2017م وتزكيتها من قبل الأعضاء.
وطرح المدير التنفيذي للجمعية، خالد الهاجري، عددًا من القرارات والتصويت عليها من قبل الأعضاء.
وثمن أعضاء الجمعية العمومية في ختام الاجتماع الجهود المبذولة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون العاملون بالجمعية وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل والنهوض به.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
03:15 PM
خلال جمعيتها العمومية العادية الثانية بالدمام
عقدت جمعية سواعد للإعاقة الحركية، مساء أمس، بالدمام جمعيتها العمومية العادية الثانية، وسط حضور عدد من أعضائها وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، هاضل بن عبيد العتيبي.
وقدم رئيس مجلس الإدارة، فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت، خلال اللقاء شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، ثم قدم إيجازًا عن منجزات ومناشط الجمعية في العام الماضي من مشاريع وبرامج.
تلا ذلك استعراض القوائم المالية لعام 2017م وتزكيتها من قبل الأعضاء.
وطرح المدير التنفيذي للجمعية، خالد الهاجري، عددًا من القرارات والتصويت عليها من قبل الأعضاء.
وثمن أعضاء الجمعية العمومية في ختام الاجتماع الجهود المبذولة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون العاملون بالجمعية وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل والنهوض به.
، "سواعد" تستعرض قوائمها المالية لعام 2017م ،
المصدر : الخليج 365
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