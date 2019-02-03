، ضمن البرنامج الرقابي.. حملة تفتيشية تكشف هذه المخالفات بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفذتها الأمانة على مغاسل الملابس بنطاق خدمات البلديات الفرعية

كشفت حملة تفتيشية قامت بها أمانة محافظة الطائف، سوء عدد من مغاسل الملابس داخل أحياء المحافظة، حيث تم ضبط 93 مغسلة مخالفة، طبّقت الأنظمة بحقها.

وتفصيلاً، فقد رصدت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف مخالفات صحية ونظامية بعدد من مغاسل الملابس بأحياء الطائف، ضمن البرنامج الرقابي على المنشآت المتعلقة بصحة المستهلك، وشملت الحملة أكثر من 137 مغسلة للملابس بنطاق خدمات البلديات الفرعية بأحياء شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف.

وقد أسفرت الحملة التفتيشية المكثفة عن ضبط 93 مغسلة مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية، وذلك بمخالفات تنوعت بين تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين، وتدني طرق النقل والغسيل، وسوء أماكن العمل الداخلية، وسكن العمال داخل المغاسل، وتكرر استخدام المياه لأكثر من مرة للغسيل، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة للعاملين، وطبقت الأمانة الغرامات البلدية وفق لائحة الغرامات البلدية على المغاسل المخالفة، مع إلزامها بتصحيح المخالفات وفق جدول زمني مخصص لأعمال المتابعة الميدانية للتجاوزات بالمرافق التجارية.

وكشفت أمانة الطائف عن تنفيذها خطة رقابية مكثفة تشمل كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتخصيص حملات مرحلية محددة لكل نشاط وضبط المخالفات ودراسة أسبابها، وبحث الحلول مع توعية العاملين بالأنشطة المختلفة لتعزيز الوعي الصحي والبيئي، ومعالجة المخالفات المرصودة بشكل سريع؛ حفاظاً على صحة المواطن، ومنع أي تجاوزات للاشتراطات الصحية، مع تغطية كل المحاور من خلال التنسيق المباشر بين وكالة الخدمات والإدارات الاشرافية مع الفروع ومكاتب الخدمات البلدية.

ومن المتوقع أن تتتابع الحملات لتشمل أكثر من 45 نشاطاً تجارياً، بالإضافة إلى العمل على معالجة الملاحظات ورفع كفاءة العمل بالمحالّ التجارية والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والمغاسل والمخابز ومتابعة جودة المعروضات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر المرافق التجارية، ومنع التجاوزات بأشكالها المختلفة.