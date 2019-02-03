محمد بن مسعود - الدمام - محملة بالأعلاف في عقبة الملك فهد وسط محاولات لإخراجه تواصل فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة هذه اللحظات محاولاتها لإخراج مقيم محتجز داخل تريلا محملة أعلاف بعد انقلابها في عقبة الملك فهد بالباحة. "الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل حال توافرها. "مدني الباحة" يباشر حادثة انقلاب تريلا واحتجاز قائدها أحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-03 تواصل فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة هذه اللحظات محاولاتها لإخراج مقيم محتجز داخل تريلا محملة أعلاف بعد انقلابها في عقبة الملك فهد بالباحة. "الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل حال توافرها. 03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440 02:39 PM محملة بالأعلاف في عقبة الملك فهد وسط محاولات لإخراجه محملة بالأعلاف في عقبة الملك فهد وسط محاولات لإخراجه تواصل فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة هذه اللحظات محاولاتها لإخراج مقيم محتجز داخل تريلا محملة أعلاف بعد انقلابها في عقبة الملك فهد بالباحة. "الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل حال توافرها. ، "مدني الباحة" يباشر حادثة انقلاب تريلا واحتجاز قائدها ،

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