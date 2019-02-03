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انتبه العالم حاليًا إلى ما يدور في كوبا، تلك الجزيرة القابعة في خليج المكسيك بعد قرار كندا خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين وقبلها الولايات المتحدة وعدد من البعثات الدبلوماسية بعدما أصيبوا بأعراض غامضة منذ 2017 وحتى الآن .
وبالتفاصيل فقد شعر العديد من الدبلوماسيين بالدوار والصداع والغثيان وآخرين شعروا بأعراض مرضية غير معتادة بعدها قررت كندا بدء التحقيقات الطبية لكشف هذا الغموض، وبالتعاون مع الحكومة الكوبية وللآن لم يتم كشف المرض والذي أطلق عليه المرض الغامض.
وقد زار أكثر من مليون كندي كوبا في عام 2018 مما يجعل كندا أهم سوق سياحية لكوبا.
وقال مسؤول بوزارة السياحة الكوبية مايكل بيرنال في تصريحات لوكالة "شينخوا" إن بلاده استقبلت رقمًا قياسيًا بلغ 4.75 مليون لعدد السياح الدوليين عام 2018، وتأمل هذا العام أن تجذب 5.1 مليون سائح، بما يمثل زيادة 7%. وتعتبر السياحة ثاني أكبر مورد للعملة الصعبة لهذا البلد الجزيرة، وتعتبره الحكومة أحد المحركات الرئيسية لدفع التنمية الاقتصادية للبلاد.
كوبا: هل يقضي "المرض الغامض" على 5 ملايين سائح؟خالد خليل الخليج 365 2019-02-03
انتبه العالم حاليًا إلى ما يدور في كوبا، تلك الجزيرة القابعة في خليج المكسيك بعد قرار كندا خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين وقبلها الولايات المتحدة وعدد من البعثات الدبلوماسية بعدما أصيبوا بأعراض غامضة منذ 2017 وحتى الآن .
وبالتفاصيل فقد شعر العديد من الدبلوماسيين بالدوار والصداع والغثيان وآخرين شعروا بأعراض مرضية غير معتادة بعدها قررت كندا بدء التحقيقات الطبية لكشف هذا الغموض، وبالتعاون مع الحكومة الكوبية وللآن لم يتم كشف المرض والذي أطلق عليه المرض الغامض.
وقد زار أكثر من مليون كندي كوبا في عام 2018 مما يجعل كندا أهم سوق سياحية لكوبا.
وقال مسؤول بوزارة السياحة الكوبية مايكل بيرنال في تصريحات لوكالة "شينخوا" إن بلاده استقبلت رقمًا قياسيًا بلغ 4.75 مليون لعدد السياح الدوليين عام 2018، وتأمل هذا العام أن تجذب 5.1 مليون سائح، بما يمثل زيادة 7%. وتعتبر السياحة ثاني أكبر مورد للعملة الصعبة لهذا البلد الجزيرة، وتعتبره الحكومة أحد المحركات الرئيسية لدفع التنمية الاقتصادية للبلاد.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
02:29 PM
كشفت عنه كندا وأمريكا
انتبه العالم حاليًا إلى ما يدور في كوبا، تلك الجزيرة القابعة في خليج المكسيك بعد قرار كندا خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين وقبلها الولايات المتحدة وعدد من البعثات الدبلوماسية بعدما أصيبوا بأعراض غامضة منذ 2017 وحتى الآن .
وبالتفاصيل فقد شعر العديد من الدبلوماسيين بالدوار والصداع والغثيان وآخرين شعروا بأعراض مرضية غير معتادة بعدها قررت كندا بدء التحقيقات الطبية لكشف هذا الغموض، وبالتعاون مع الحكومة الكوبية وللآن لم يتم كشف المرض والذي أطلق عليه المرض الغامض.
وقد زار أكثر من مليون كندي كوبا في عام 2018 مما يجعل كندا أهم سوق سياحية لكوبا.
وقال مسؤول بوزارة السياحة الكوبية مايكل بيرنال في تصريحات لوكالة "شينخوا" إن بلاده استقبلت رقمًا قياسيًا بلغ 4.75 مليون لعدد السياح الدوليين عام 2018، وتأمل هذا العام أن تجذب 5.1 مليون سائح، بما يمثل زيادة 7%. وتعتبر السياحة ثاني أكبر مورد للعملة الصعبة لهذا البلد الجزيرة، وتعتبره الحكومة أحد المحركات الرئيسية لدفع التنمية الاقتصادية للبلاد.
، كوبا: هل يقضي "المرض الغامض" على 5 ملايين سائح؟ ،
المصدر : الخليج 365
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