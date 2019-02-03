معلم يعتدي على طالب بإحدى مدارس المدينة.. والتعليم تشكّل لجنة للتحقيق

وجّه المدير العامّ للتعليم بالمدينة المنورة، بتشكيل لجنة مختصة للتحقق في تعرض طالب بإحدى مدارس المنطقة للضرب من أحد معلمي المدرسة، والرفع بالنتائج.

وقال عمر البرناوي -مدير الإعلام والاتصال بتعليم المدينة المنورة- إن ولي أمر طالب تقدم بشكواه إلى المدير العامّ بتعرض ابنه للضرب من أحد معلمي المدرسة. مشيرًا إلى أن المدير العامّ وجّه بتشكيل لجنة مختصة للتحقق في الحادثة والرفع بالنتائج.

وجدد مدير الإعلام والاتصال التأكيد بأن «هذا التصرف من المعلم -إن ثبت- مرفوض وغير مقبول، وينافي النظام التوجيهات تمامًا ولا يمكن اقراره بأي حال من الأحوال».

وشدّدت وزارة التعليم على عدم استخدام التعنيف بكل أشكاله، سواء بدنيًّا أو لفظيًّا في البيئة التعليمية وفِي الميدان التربوي وتحت أي مبرر، لما له من آثاره السلبية على الجانب النفسي وانعكاساته غير المحمودة على مسيرة الطالب أو الطالبة وعلى التحصيل الدراسي.

حذّرت وزارة التعليم جميع مدارس (البنين والبنات) في جميع المناطق والمحافظات من استخدام العقاب بأي حال من الأحوال (البدني والنفسي) للطلاب والطالبات، وأهمية استخدام البدائل التربوية وفق قواعد السلوك والمواظبة المعتمّدة، وأكدت على منعه.

وطالبت إدارات التعليم بضرورة الالتزام بالتعاميم الخاصة بمنع العقاب بأنواعه من جميع العاملين في المدرسة، واستخدام البدائل لمعالجة مشكلات الطلاب، بأساليب تربوية بنّاءة، تنتهج أسلوب الحوار المتبادل، والفهم الواعي لمطالب النموّ، واحتياجاته لدى الطلاب، والمتابعة والملاحظة الدقيقة والرجوع لدليل التربويين لرعاية السلوك وتقويمه وتفعيل محتواه في معالجة ما يطرأ من سلوكيات.

ونوّهت بأنه في حالة حدوث أي حالة عقاب بدني أو نفسي من ضرب أو حمل للعصا في المدرسة أو أي من المظاهر المشابهة على قائد أو قائدة المدرسة توثيقها والتعامل معها من خال لجنة التوجيه والإرشاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إبلاغ إدارة التعليم بذلك لاتخاذ الإجراء المناسب.

