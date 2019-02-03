بالفيديو... رجل أمن سعودي يتعرض للضرب المبرح أثناء عمله

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة الاعتداء بالضرب المبرح على أحد منتسبي الأمن والسلامة في مستشفى بيش العام التابعة لصحة جازان السعودية .

ونشر حساب باسم "محمد السواط" على موقع "تويتر" مقطع الاعتداء قائلا " اعتداء بالضرب والإهانة على حارس أمن أثناء تأديته لواجبه العملي في مستشفى بيش بمنطقة جازان وتمكنوا من الهرب متجاهلين الأنظمة والتعليمات علما بأن الحارس هو الوحيد الذي يعول أهله والقضية لها 5 ايام اتمنى اخذ حقه.

من جانبها أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا على حسابها في "تويتر" جاء فيه "نتابع باهتمام مع الجهات الأمنية الاعتداء الذي حصل على أحد منسوبي الأمن بمستشفى بيش العام وذلك لتوقيع أقصى العقوبات بحق المعتدين.

وأكدت الوزارة على فتح تحرير بالحادثة ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداء وكذلك التصوير داخل منشأة حكومية.