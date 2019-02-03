السعودية اليوم / انطلاق المرحلة الثانية من تصفيات مشروع تحدي القراءة بتعليم شرق الدمام



الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

انطلقت بمكتب التعليم بشرق الدمام ، اليوم ، تصفيات المرحلة الثانية لمشروع "تحدي القراءة العربي" في دورته الرابعة للعام الدراسي 1439 / 1440هـ .

وأوضح منسق المشروع بتعليم شرق الدمام المشرف التربوي حسين الدرع أن مشروع التحدي يحفز المشاركين على القراءة بشكل أكبر ويحثهم على الاستزادة ، مشجعاً إياهم على استخدام اللغة العربية نطقاً وكتابة ، موضحا أن الطلاب المتأهلين سوف ينتقلون إلى المرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المملكة والعالم العربي.

وأشار إلى أنه بعد هذه المرحلة تبدأ بعدها مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس ثم المكاتب والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية التي تُعقد في دبي سنوياً .

// انتهى //

14:59ت م

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الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسانطلقت بمكتب التعليم بشرق الدمام ، اليوم ، تصفيات المرحلة الثانية لمشروع "تحدي القراءة العربي" في دورته الرابعة للعام الدراسي 1439 / 1440هـ .وأوضح منسق المشروع بتعليم شرق الدمام المشرف التربوي حسين الدرع أن مشروع التحدي يحفز المشاركين على القراءة بشكل أكبر ويحثهم على الاستزادة ، مشجعاً إياهم على استخدام اللغة العربية نطقاً وكتابة ، موضحا أن الطلاب المتأهلين سوف ينتقلون إلى المرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المملكة والعالم العربي.وأشار إلى أنه بعد هذه المرحلة تبدأ بعدها مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس ثم المكاتب والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية التي تُعقد في دبي سنوياً .// انتهى //14:59ت م0116

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