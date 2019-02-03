السعودية اليوم / تعليم نجران ينفذ برنامج "فنيات ومهارات المقابلة الارشادية"



نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

نفذت إدارة التوجيه والإرشاد للبنات، بإدارة التعليم بمنطقة نجران، اليوم، برنامج "فنيات ومهارات المقابلة الارشادية" وذلك بمقر الإدارة، بحضور ١٩ متدربة.

وهدف البرنامج الذي يستمر يومين، إلى إكساب المتدربات أهم مهارات وفنيات المقابلة والإرشاد، ومفهومه ومبادئه وعناصره، وعن أهم فنيات التفاعل اللازمة لنجاح المقابلة والطرق الإرشادية ونظريات الإرشاد الطلابي والعلاج النفسي وأساليب التقويم.

// انتهى //

14:50ت م

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نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنفذت إدارة التوجيه والإرشاد للبنات، بإدارة التعليم بمنطقة نجران، اليوم، برنامج "فنيات ومهارات المقابلة الارشادية" وذلك بمقر الإدارة، بحضور ١٩ متدربة.وهدف البرنامج الذي يستمر يومين، إلى إكساب المتدربات أهم مهارات وفنيات المقابلة والإرشاد، ومفهومه ومبادئه وعناصره، وعن أهم فنيات التفاعل اللازمة لنجاح المقابلة والطرق الإرشادية ونظريات الإرشاد الطلابي والعلاج النفسي وأساليب التقويم.// انتهى //14:50ت م0113

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