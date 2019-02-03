السعودية اليوم / أمير نجران يستعرض التقرير السنوي لأعمال فرع الأحوال المدنية بالمنطقة



نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على سرعة إنجاز المواعيد المجدولة لدى الأحوال المدنية بالمنطقة، مع ضمان الدقة، خصوصًا مع الخدمات الإلكترونية المتميزة التي هيأتها وزارة الداخلية عبر نظام "أبشر".

واستعرض سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مع مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة سالم بن سعيد آل شفلوت، التقرير السنوي لأعمال الفرع، وحجم المعاملات التي نفذها، والملفات التي لا زالت رهن النظر، مؤكدًا أهمية عمل الأحوال المدنية لدوره الشرعي والتنظيمي في إثبات الهوية الوطنية.

// انتهى //

14:50ت م

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نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسحثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على سرعة إنجاز المواعيد المجدولة لدى الأحوال المدنية بالمنطقة، مع ضمان الدقة، خصوصًا مع الخدمات الإلكترونية المتميزة التي هيأتها وزارة الداخلية عبر نظام "أبشر".واستعرض سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مع مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة سالم بن سعيد آل شفلوت، التقرير السنوي لأعمال الفرع، وحجم المعاملات التي نفذها، والملفات التي لا زالت رهن النظر، مؤكدًا أهمية عمل الأحوال المدنية لدوره الشرعي والتنظيمي في إثبات الهوية الوطنية.// انتهى //14:50ت م0112

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