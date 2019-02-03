السعودية اليوم / الدكتور الربيش يهنئ الطالب الفائز بجائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين



الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

هنأ معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، الطالب عمار بن عبدالرزاق أمير, الفائز بجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين للفئة العمرية 18- 25 عاماً، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بمعالي مدير الجامعة، بحضور عميد كلية الطب الدكتور علي السلطان.

وأثنى معاليه على مشاركة الطالب وتحقيقه مركزاً متقدماً في الجائزة، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على دعم ومساندة طلابها وطالباتها في المجالات كافة ، وأن هذه الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات حققها منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مسيرته البحثية والدراسية.

من جانبه, أعرب الدكتور السلطان عن شكره لمعالي مدير الجامعة لدعمه ومساندته طلاب الجامعة وتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء في المجالات, والاستزادة والنهل من أنواع العلوم المختلفة، مؤكدًا حرصه على أهمية الاستثمار في العنصر البشري ليكون أحد اللبنات التي تبني الوطن بسواعد أبنائه ، متمنياً للطالب دوام التوفيق والنجاح.

// انتهى //

14:50ت م

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الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسهنأ معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، الطالب عمار بن عبدالرزاق أمير, الفائز بجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين للفئة العمرية 18- 25 عاماً، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بمعالي مدير الجامعة، بحضور عميد كلية الطب الدكتور علي السلطان.وأثنى معاليه على مشاركة الطالب وتحقيقه مركزاً متقدماً في الجائزة، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على دعم ومساندة طلابها وطالباتها في المجالات كافة ، وأن هذه الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات حققها منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مسيرته البحثية والدراسية.من جانبه, أعرب الدكتور السلطان عن شكره لمعالي مدير الجامعة لدعمه ومساندته طلاب الجامعة وتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء في المجالات, والاستزادة والنهل من أنواع العلوم المختلفة، مؤكدًا حرصه على أهمية الاستثمار في العنصر البشري ليكون أحد اللبنات التي تبني الوطن بسواعد أبنائه ، متمنياً للطالب دوام التوفيق والنجاح.// انتهى //14:50ت م0111

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