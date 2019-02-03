السعودية اليوم / تعليم الأحساء ينظم ورشة عمل "دور المعلوماتية في تنشيط مراكز مصادر التعلم"



الأحساء 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

نظمت إدارة تعليم الأحساء بالتعاون مع جامعة الملك فيصل أمس, ورشة عمل بعنوان "دور المعلوماتية في تنشيط مراكز مصادر التعلم في المدارس" ، بحضور رئيس قسم مصادر التعلم بتعليم الأحساء محمد المسلّم ، ومساعد مدير مكتب تعليم الهفوف فؤاد الدقيل ، وذلك في مدرسة مروة الابتدائية.

وأوضح مدير الإعلام التربوي الناطق الرسمي بتعليم الأحساء سعد آل درويش, أن الورشة التي شارك في تقديمها الدكتور عمر موسى ، ومحمد الشورى ، تناولت عدة محاور منها تعريف المعلوماتية ، والتربية المعلوماتية وأهدافها ، ومعايير اختيار مصادر المعلومات الإلكترونية ، ودور مراكز مصادر التعلم في إثراء المعرفة لدى الطلاب والطالبات ، وأهمية الوعي المعلوماتي ، ومهارات الفرد الواعي معلوماتيا ، واستعرض بالأرقام انتشار المعلومات.

من جانبه, أشاد رئيس قسم المصادر محمد المسلم بما تم طرحه في الورشة وبالنقاش العلمي الذي جرى ، مؤكدًا أهمية انعكاس الورشة وتطبيقها في المدارس ليستفيد منها الطلاب ، منوهًا بما تحظى به المدارس من دعم تقني كبير من الوزارة وإدارة التجهيزات المدرسية بتعليم الأحساء الأمر الذي يستفيد منه ابنائنا الطلاب والطالبات ، معربًا عن شكره لقائد المدرسة أمين الأقنم ، ومنسق الورشة سامي العلي.

// انتهى //

14:45ت م

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الأحساء 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنظمت إدارة تعليم الأحساء بالتعاون مع جامعة الملك فيصل أمس, ورشة عمل بعنوان "دور المعلوماتية في تنشيط مراكز مصادر التعلم في المدارس" ، بحضور رئيس قسم مصادر التعلم بتعليم الأحساء محمد المسلّم ، ومساعد مدير مكتب تعليم الهفوف فؤاد الدقيل ، وذلك في مدرسة مروة الابتدائية.وأوضح مدير الإعلام التربوي الناطق الرسمي بتعليم الأحساء سعد آل درويش, أن الورشة التي شارك في تقديمها الدكتور عمر موسى ، ومحمد الشورى ، تناولت عدة محاور منها تعريف المعلوماتية ، والتربية المعلوماتية وأهدافها ، ومعايير اختيار مصادر المعلومات الإلكترونية ، ودور مراكز مصادر التعلم في إثراء المعرفة لدى الطلاب والطالبات ، وأهمية الوعي المعلوماتي ، ومهارات الفرد الواعي معلوماتيا ، واستعرض بالأرقام انتشار المعلومات.من جانبه, أشاد رئيس قسم المصادر محمد المسلم بما تم طرحه في الورشة وبالنقاش العلمي الذي جرى ، مؤكدًا أهمية انعكاس الورشة وتطبيقها في المدارس ليستفيد منها الطلاب ، منوهًا بما تحظى به المدارس من دعم تقني كبير من الوزارة وإدارة التجهيزات المدرسية بتعليم الأحساء الأمر الذي يستفيد منه ابنائنا الطلاب والطالبات ، معربًا عن شكره لقائد المدرسة أمين الأقنم ، ومنسق الورشة سامي العلي.// انتهى //14:45ت م0108

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