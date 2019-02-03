السعودية اليوم / غرفة الأحساء تكرّم المشاركين المتأهلين بمسابقة التصوير في نسختها التاسعة

الأحساء 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسكرمت غرفة الأحساء أمس, المشاركين المتأهلين في مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير في دورتها التاسعة ، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج ، ومدير عام جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي بن عبدالرحمن الغوينم ، ومساعد أمين عام الغرفة للشؤون التنفيذية والمشرف العام على المسابقة عبدالمحسن الحسين, وعدد من المسؤولين والفنانين والإعلاميين ، وذلك في قاعة سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيس.وتضمن برنامج التكريم تكريم المتأهلين في فئة التصوير الضوئي والبالغ عددهم 50 متأهلاً ، وتكريم المشاركين في فئة الأفلام القصيرة ، واللجان الإشرافية والتنظيمية والفنية ورعاة المسابقة لهذا العام، فيما شمل البرنامج عرض الأفلام الفائزة بالجوائز الرئيسة والجوائز التقديرية ، وتوزيع نسخ من كتاب "الأحساء كما أرى" الذي يضم أفضل 50 صورة مشاركة في المسابقة ، إلى جانب عقد جلستين حواريتين ، وإقامة معرض مصاحب ضم أبرز الصور الفوتوغرافية المشاركة في المسابقة.وهنأ وكيل محافظة الأحساء المكرمين ، داعياً إياهم لتطوير مواهبهم وصقل مهاراتهم واختيار الموضوعات الهادفة التي تُبرز الأحساء بقيمتها وقيمها ومكانها ومكانتها وتاريخها ومواردها وقبل كل ذلك إنسانها النبيل.من جهته, أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج أن إطلاق وتبنّي ورعاية غرفة الأحساء لهذه المسابقة منذ انطلاقتها في عام 2009، يمثل امتدادًا طبيعيًا لرسالة ودور الغرفة في المجالات المجتمعية والثقافية والوطنية ، وتأكيدًا على اهتمامها بإبراز صور الحياة المجتمعية والإنسانية والمعالم الحضارية والسياحية والموارد والمقومات الاقتصادية الهائلة التي تذخر بها بالأحساء, فضلًا عن دعم رسالة الثقافة والفن والإبداع وتشجيع المواهب الوطنية، منوهًا بأهمية هذه النسخة من المسابقة ، لأنها واكبت جهود ومبادرات استثمار وتوظيف إدراج واحة الأحساء في قائمة التراث العالمي بمنظمة "اليونسكو" واختيارها عاصمة للسياحة العربية للعام الجاري.// انتهى //14:44ت م0106