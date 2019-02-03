

بغداد 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

اغتال مسلحون مجهولون رمياً بالرصاص كاتباً وروائياً عراقياً معروفاً يدعى علاء مشذوب بوسط مدينة كربلاء.

وأوضح مصدر امني محلي أن المسلحين اطلقوا وابلاً من الرصاص على مشذوب بعد خروجه من ملتقى أدبي في شارع ميثم التمار بمركز مدينة كربلاء القديمة.

وباشرت الجهات الامنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة دوافع العملية والجهة التي تقف خلفها .

ودعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب العراقي في بيان اليوم، الحكومة والاجهزة الامنية الى اجراء تحقيق سريع في ملابسات الحادث والقبض على الجناة وتقديمهم الى العدالة.

// انتهى //

14:40ت م

0103



بغداد 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساغتال مسلحون مجهولون رمياً بالرصاص كاتباً وروائياً عراقياً معروفاً يدعى علاء مشذوب بوسط مدينة كربلاء.وأوضح مصدر امني محلي أن المسلحين اطلقوا وابلاً من الرصاص على مشذوب بعد خروجه من ملتقى أدبي في شارع ميثم التمار بمركز مدينة كربلاء القديمة.وباشرت الجهات الامنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة دوافع العملية والجهة التي تقف خلفها .ودعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب العراقي في بيان اليوم، الحكومة والاجهزة الامنية الى اجراء تحقيق سريع في ملابسات الحادث والقبض على الجناة وتقديمهم الى العدالة.// انتهى //14:40ت م0103

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مسلحون مجهولون يغتالون كاتباً وروائياً عراقياً في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.