السعودية اليوم / بلدية جوف بني هاجر تطلق حملتها لتقييم محطات الوقود



الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

أطلقت بلدية جوف بني هاجر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملة تهدف إلى تقييم محطات الوقود الواقعة في نطاق البلدية، من ناحية مستوى النظافة العامة، وتوفير الأرصفة والمداخل والمخارج، ودورات المياه، وتحسين الواجهات وإزالة الملوثات‪.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد اليامي، أنه جرى توجيه إدارات المحطات بالملاحظات المرصودة بحقها، مشيراً الى أن البلدية ستتابع تجاوب المحطات للاشتراطات التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وأكد أن الحملة مستمرة لحين معالجة الملاحظات كافة التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية على محطـات الوقـود لتكون هذه المحطات ذات طابع مميــز ومنسـق، مشيراً الى أن البلدية قامت بتشكيل لجنة فنية تحت مسمى" برنامج متابعة وتحسين محطات الوقود", ووضع خطة عمل معينة، تستهدف المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام ومحاولة تحسينها إلى الوضع الذي يلـيق بأهمية المنطقة.

// انتهى //

14:39ت م

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الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأطلقت بلدية جوف بني هاجر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملة تهدف إلى تقييم محطات الوقود الواقعة في نطاق البلدية، من ناحية مستوى النظافة العامة، وتوفير الأرصفة والمداخل والمخارج، ودورات المياه، وتحسين الواجهات وإزالة الملوثات‪.وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد اليامي، أنه جرى توجيه إدارات المحطات بالملاحظات المرصودة بحقها، مشيراً الى أن البلدية ستتابع تجاوب المحطات للاشتراطات التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة.وأكد أن الحملة مستمرة لحين معالجة الملاحظات كافة التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية على محطـات الوقـود لتكون هذه المحطات ذات طابع مميــز ومنسـق، مشيراً الى أن البلدية قامت بتشكيل لجنة فنية تحت مسمى" برنامج متابعة وتحسين محطات الوقود", ووضع خطة عمل معينة، تستهدف المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام ومحاولة تحسينها إلى الوضع الذي يلـيق بأهمية المنطقة.// انتهى //14:39ت م0102

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