شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تقدم 7 شروط للمصالحة مع الحوثي والوساطة تقدم بنودها والان مع التفاصيل

قدمت قبائل حجور 7 شروط للجنة الوساطة للدخول في مصالحة مع الحوثي بينما قدمت لجنة الوساطة بعد اجتماعها مع محافظ حجة الحوثي ومشائخ محسوبين على الجماعة اتفاقا من 6 بنود ليس بينها بندا واحدا من شروط حجور . وفيما يلي شروط حجور وإعلان الحوثي : - شروط قبائل حجور : 1- إيقاف إطلاق النار من الطرفين الحوثي وحجور. 2- إنزال الأرتاب من المتارس. 3- إخلاء منطقة العبيسة من المليشيات الحوثية. 4- إطلاق جميع المسجونين لدى المليشيات من أبناء قبائل حجور. 5 تعهد المليشيات بعدم اختطاف أبناء حجور في المناطق المسيطرة عليها. 6- رفع جميع نقاط المليشيات داخل وعلى مداخل المديرية في الطرق الرئيسية والفرعية. 7- تأمين الطريق من منطقة حوث الى مثلث عاهم.

- بنود وساطة الحوثي : 1_ تشكيل لجنة رقابة لوقف اطلاق النار مكونه من 6 شخصيات وهم: الشيخ علي وهبان والشيخ احمد هندي لدى بيت النمشة. الشيخ محمد صغير شنتر والشيخ صالح وهان لدى بني الدريني. الشيخ عبده علي غانم والشيخ صالح هادي قرسوس لدى بيت الشنفي. 2_انسحاب جميع المجاميع المسلحه والمقاتلين الذين من خارج تلك القبائل. 3_ تقوم الدولة ممثلة بالمجلس المحلي بالمديرية وبالتنسيق مع محافظ المحافظة بمعالجة وحلول قضايا المديرية. 4_تشكيل افراد أمن من ابناء المديرية المحايدين. 5_وضع ثلاث نقاط امنيه رئيسيه الاولى في المندله والثانيه في العبيسة والثالثة في عاهم. 6_تشكيل لجنة لمتابعة السجناء والمعتقلين والاسرى من ابناء المديرية للإفراج عنهم.

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