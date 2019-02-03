السعودية | العقيد الشهراني يقلد النقيب عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:14 مساءً, 3 فبراير 2019 م المناطق - الدمام قلد مديرشرطة محافظة حفرالباطن العقيد/فايز بن معجب الشهراني النقيب / عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده بعد صدور القرار السامي بترقيته من رتبة [ ملازم اول ]الى رتبة [ نقيب ]سائلين المولى عز وجل له التوفيق والنجاح والسداد في مسيرة عمله .

وقد عبر النقيب عبدالرحمن العتيبي عن شكره وامتنانه لهذه الثقه الكريمه داعياً الله عز وجل ان يكون عند حسن الظن وان يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين والمليك والوطن

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