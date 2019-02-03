شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أمطار الشرقية اليوم .. وتتجدد الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

تشير التنبؤات العددية في النماذج المناخية، الى استمرار هطول الأمطار بالمنطقة الشرقية اليوم الاثنين، وتكون متفاوتة الغزارة بين موقع وآخر، فيما يمتد كتلة هوائية باردة من شمال غرب المملكة، تعمل على انخفاض درجات الحرارة، الذي يشمل معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع، كما يميل الطقس لبرودة نسبية ويُلحظ ذلك في ساعات الليل الاخيرة والصباح الباكر.

وترجع أسباب الحالة السائدة منذ أمس، بحسب مختصين في متابعة الطقس، الى اقتراب الحوض البارد من شمال الخليج العربي، لذلك تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي، مع امتدادها للأجزاء الداخلية من مناطق الشرقية والرياض، وأجزاء من شمال شرق القصيم، الذي يصاحب التهيئة بعد المشيئة الإلهية لهطول امطار متفرقة، بين المتوسطة إلى غزيرة أحياناً في بعض المواقع، مع إمكانية تشكل السيول.

فيما تشهد أجزاء من الشرقية، عودة الأمطار مجددا اعتبارا من الاحد المقبل، وخاصة بشمال المنطقة، وتكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه، في حين تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة في بعض المناطق الغربية، وطبقا للتنبؤات الاولية، من المرجح أن تتأثر الأجواء في نهاية هذا الأسبوع بالرطوبة المتدفقة من البحر الأحمر، بما يساعد على اندفاعها نحو الأجزاء الداخلية من السعودية، وبالتالي يكون التأثير في نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، بداية من مساء يوم الأربعاء، كما يصاحب هذه التقلبات الجوية، هطول الأمطار على شمال غرب المملكة، لتمتد خلال يومي الخميس والجمعة نحو المدينة المنورة والجوف وأطراف من الشمالية، اضافة الى منطقة مكة المكرمة، والقصيم وحائل والرياض، حيث ترصد صور الأقمار الاصطناعية استمرارا ملحوظا في تكاثف السحب على معظم الأنحاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ان تتعرض المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة، اليوم الاثنين لموجة باردة، مع تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على منطقة نجران، يمتد تأثيرها الى الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة، على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.