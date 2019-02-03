شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بمشروع «التربية البدنية في 90 ثانية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الدكتور الشلعان أن برامج التربية البدنية تشكل جزأ لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، كما يحدونا الأمر جميعاً للوقوف على تطوير برامجها وممارساتها النوعية بالشكل الذي يعزز من ثقافتها في نفوس أبنائنا الطلبة ويلقي بظلاله في نهاية المطاف على صحتهم التي تنعكس على رفع تحصيلهم الدراسي.
من جهته أوضح رئيس قسم التربية البدنية بتعليم الشرقية ماجد الظاهري أن فكرة المشروع قامت على استثمار التقنية في توثيق المبادرات المتميزة في مادة التربية البدنية والصحية من خلال تصوير فلم قصير لا يتجاوز " ٩٠ ثانية " الذي تم توجيهه معلمي التربية البدنية بالمنطقة .
يذكر أن قسم التربية البدنية بتعليم الشرقية حصل مؤخراً على درع التميز في الورقة العلمية المقدمة في ملتقى رؤساء أقسام التربية البدنية على مستوى المملكة.
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